Mehr Passagiere bei Austrian Airlines

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Juni 2017 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,262 Millionen Fluggäste zu, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einem starken Wachstum von 16,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde verglichen mit dem Vorjahresjuni um 9,8 Prozent auf 2,502 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren, die Nachfrage hat sich um 13,6 Prozent auf 1,968 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Juni 2016 um 2,6 Prozentpunkte und erreichte 78,5 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 5,782 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 13,5 Prozent.