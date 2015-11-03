Erster myAustrian E-Jet in Wien gelandet

myAustrian Embraer E195 (Foto: Austrian Airlines)

Am 31. Oktober 2015 ist der erste Embraer 195 in den myAustrian Airlines Farben auf dem Flughafen Wien gelandet.

Die E-Jets für Austrian Airlines stammen von der Lufthansa CityLine. Insgesamt sollen 17 E-Jets bei myAustrian in Verkehr gesetzt werden. Die neuen E-Jets sollen ab Januar 2016 die Fokker Flotte von Austrian ablösen, diese Umflottung soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Die neu zu integrierenden Embraer E195 für Austrian Airlines werden in Bratislava gewartet und dort auch den neuen myAustrian Anstrich erhalten, bevor sie in die Flotte aufgenommen werden. Während den nächsten Monaten wird der erste Embraer 195 nun für die Schulung der Piloten verwendet, bevor er im Januar dann in den Liniendienst geht. Die Embraer E195 Von myAustrian sind für 120 Fluggäste eingerichtet.

Überführungsflug Austrian Airlines Embraer 195