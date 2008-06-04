Southwest Airlines mit guten Zahlen im Mai

Trotz den hohen Treibstoffpreisen und den Rezessionsängsten in den USA konnte Southwest Airlines um 6,3 Prozent wachsen.

Der in Dallas beheimatete Low Cost Carrier (LCC) Southwest Airlines konnte im Berichtsmonat Mai ihr Angebot um 5 Prozent auf 8,9 Milliarden Sitzplatzmeilen ausweiten. Abgeflogen wurden 6,7 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einer Steigerung von 6,3 Prozentpunkten. Southwest konnte die Auslastung gegenüber dem Vorjahresmai um 0.9 Punkte auf 74,9 Prozent steigern.