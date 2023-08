South West Airlines mit neuer Strategie Chefin

Kathleen Wayton übernimmt bei Southwest Airlines die Position als Vice President Strategy and Change Leadership.

Die neue Chefin für Strategiefragen und langfristige Personalentwicklung hat bei Southwest Airlines 2004 als Direktorin für Technologie Fragen begonnen. Kathleen Wayton wird in Zukunft massgebend bei der Weiterentwicklung von Southwest Airlines mitwirken und Projektteams, die das Produkt Soutwest noch besser machen, führen. Die Führungsfrau ist in Odessa, Texas, aufgewachsen und hat ein Studium in Marketing Wissenschaften abgeschlossen.