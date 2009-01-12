Southwest meldet leichten Verkehrsanstieg

Bei Southwest Airlines Co. hat der Verkehr im Monat Dezember leicht zugenommen.

Die in Dallas stationierte Southwest Airlines meldete für den letzten Monat 5,8 Milliarden RPMs, dies entspricht einem Anstieg um 1,1 Prozent im Vergleich zum Dezember 2007. Die Auslastung lag ebenfalls um 1,5 Prozentpunkte höher als noch im Vorjahr, nämlich bei 69,7 Prozent. Im vierten Quartal des Jahres 2008 lag der Verkehr bei 17,3 Milliarden RPMs, 1,4 Prozent tiefer als in der selben Periode des Vorjahres. Insgesamt stieg der Verkehr bei Southwest im Jahr 2008 um 1,6 Prozent auf 73,5 Milliarden RPMs. Die Jahresauslastung sank von 72,6 Prozent im Jahr 2007 auf 71,2 Prozent.