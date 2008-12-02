Southwest meldet Novemberzahlen

Southwest Airlines hat heute ihre Umsätze für den Monat November publiziert. Die Zahlen sind rückläufig.

Die Airline mit Sitz in Dallas erreichte 5,3 Milliarden RPMs (-8,3%) bei gleichbleibender Kapazität von 8,3 Milliarden ASMs. Die Auslastung lag bei 63,2%, im Vorjahresmonat hatte sie noch 69,3% betragen. In den ersten elf Monaten des Jahres flog Southwest insgesamt 67,7 Milliarden RPMs (+ 1,7%), die ASMs beliefen sich auf 95 Milliarden (+4,1%). Daraus ergab sich eine Auslastung von 71,3% (-1,7 Prozentpunkte). Insgesamt beförderte die Airline 93.955.783 Passagiere, 7.447.468 davon im Monat November.

Southwest Airlines