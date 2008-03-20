Fliegerweb logo

Singapore Airlines erhöht Treibstoffzuschläge

20.03.2008 RK
A380_400x263

Nun zieht auch Singapore Airlines dem allgemeinen Trend nach und passt die Treibstoffzuschläge gegen oben hin an.

Auf einem Langstreckenflug nach Nordamerika muss der Kunde pro Strecke zukünftig 7 US Dollar mehr Treibstoffzuschlag bezahlen als bisher. Neu beträgt der Aufpreis 130 US Dollar. Für Flüge innerhalb von Asien muss der Passagier 3 US Dollar mehr bezahlen, der Treibstoffzuschlag pro Weg beträgt neu 30 Dollar. Die Preiserhöhungen werden ab dem 26 März bei Singapore Airlines und SilkAir wirksam. Alle übrigen Zuschläge werden um 5 US Dollar auf 80 Dollar erhöht.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.