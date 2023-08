Simulatorflüge am Pistenfest Birrfeld

Am nächsten Wochenende findet auf dem Flugplatz Birrfeld das Pistenfest statt. Es wird während 3er Tage ein grosses Rahmenprogramm geboten auch Simulatorflüge können gebucht werden.

Anlässlich des Pistenfestes 2012 auf dem Flugplatz Birrfeld, welches vom 24. bis zum 26. August 2012 stattfindet, bietet simflying.ch Schnupperflüge im Flugsimulator im Birrfeld an. Besucherinnen und Besucher können während einem 30-40-minütigen Schnupperflug sehen, was für Aufgaben im Cockpit auf die Piloten warten. Im Cockpit eines Business Jets fliegen Sie mit erfahrenen Instruktoren durch die Schweiz. Im Angebot stehen Flüge von Lugano nach Sion, von Sion nach Bern, von Zürich nach St. Moritz. Durch das gut ausgebaute Visual-System erkennen Sie die Berge und die Flughäfen wie wenn Sie richtig fliegen würden und sie werden sich fühlen wie in einem echten Cockpit. Spezielle Anflüge nach Lugano, Sion, Altenrhein oder St. Moritz werden zum Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen werden. Die Schnupperflüge werden anlässlich des Pistenfestes zu einem Spezialpreis von CHF 50.00 angeboten. Die Flüge werden am Freitag 24.8 oder am Sonntag, 26.8. angeboten. Während der großen Flugshow am Samstag, 25. 8. ist der Simulator geschlossen. Es lohnt sich sicher, einen Schnupperflug im Voraus zu reservieren - Details unter http://www.simflying.ch Team SimFlying.ch