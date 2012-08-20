Gripen beim Pistenfest 2012 im Birrfeld
20.08.2012 SRÄB
Saab wird mit einem 1:1 Mockup des Gripen und einem Stand am Pistenfest 2012 im Birrfeld teilnehmen.Im Dezember 2011 wählte der Schweizer Bundesrat den Gripen zum neuen Kampfflugzeug unserer Luftwaffe. Saab wird am Pistenfest 2012, das vom 24. August bis zum 26. August auf dem Flugplatz Birrfeld stattfinden wird, mit einem 1:1 Ausstellungsmodell des Gripen dabei sein. Wie das Birrfeld kann auch Saab in diesem Jahr das 75 jährige Jubiläum feiern. 1937 war für Schweden klar, dass Europa kurz vor einem grossen, kriegerischen Konflikt stand. Saab wurde mit dem Ziel gegründet, die Versorgung Schwedens mit Militärflugzeugen sicherzustellen und damit von den umliegenden Mächten unabhängig bleiben zu können. Saab wird mit einem Stand und einem Gripen Mockup im Birrfeld sein, damit sich auch die Besucher des Pistenfestes 2012 ein Bild über die Leistungsfähigkeit des zukünftigen Kampfflugzeuges machen können. Pistenfest 2012 Birrfeld