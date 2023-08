Gripen an der Breitling Air Show in Sion

Die Breitling Sion Air Show ist um ein Highlight reicher, das schwedische Mehrzweckkampfjet Gripen wird an der Flugvorführung über Sion teilnehmen.

Der Gripen ist ein Kampfflugzeug der neusten Generation und einer von drei möglichen Nachfolger für die F-5 Tiger II der Schweizer Luftwaffe. Ein Gripen Kampfjet wird in Sion auch am Boden ausgestellt sein, so dass die Besucher eines der modernsten heute im Einsatz stehenden Kampfflugzeuge genauer unter die Lupe nehmen können. Fredrik Müchler, seit 13 Jahren Gripen Vorführpilot bei Saab, wird den Gripen im Flug über Sion präsentieren. „Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Gripen an der Sion Air Show teilzunehmen. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um den Schweizer Behörden und der Schweizer Öffentlichkeit zu zeigen, welche bewährten Qualitäten der Gripen hat“, sagt Richard Smith, Saabs Regional Director. Der Gripen ist in der schwedischen, tschechischen, ungarischen, südafrikanischen und Königlich Thailändischen Luftwaffe im Einsatz. Die britische Testpilotenschule UK Empire Test Pilots’ School (ETPS) setzt den Gripen weltweit als fortgeschrittene Schnellflugzeug-Plattform für Testpiloten ein.