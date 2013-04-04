Minoan Air verkehrt neu zwischen Wien und Lugano

Die Regionalfluggesellschaft Kretas startet vom Flughafen Wien Schwechat dreimal wöchentlich zum Schweizer Regionalflugplatz Lugano.

Minoan Air hat am 29. März 2013 den Verkehr zwischen Wien und Lugano aufgenommen. Jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag, bedient die griechische Fluggesellschaft mit einer Fokker 50 das neue Städtepaar. Minoan Air hat ihren Hauptsitz auf dem griechischen Flughafen Heraklion und wurde im September 2011 gegründet. Ein weiteres neues Ziel der Airline ist Rom, das täglich angeflogen wird.