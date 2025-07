Sommerferienstart am Flughafen Berlin Brandenburg

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Der Flughafen Berlin Brandenburg erwartet in diesen Sommerferien rund 3,7 Millionen Passagiere, das sind rund 100.000 mehr als im Vorjahr.

In einer Woche beginnen die Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Von Mittwoch, den 23. Juli, bis Sonntag, den 7. September, erwartet der Flughafen BER insgesamt rund 3,7 Mio. Fluggäste. Das sind rund 100.000 Fluggäste mehr als in den Sommerferien 2024.

Zu Ferienbeginn werden bereits 20 Kontrollspuren in den Terminals 1 und 2 mit neuen CT-Scannern ausgerüstet sein und damit vier mehr als ursprünglich geplant. Seit Mai 2025 wird der Kontrollbereich 1 mit der neuen Technik ausgerüstet. Alle acht Spuren dort sollten ursprünglich erst im Herbst fertig sein. Dank der guten Zusammenarbeit aller Partner können vier Spuren davon bereits rechtzeitig zu Ferienbeginn eingesetzt werden. Im Terminal 2 sind schon alle acht Spuren mit CT-Scannern ausgerüstet, im Terminal 1 wurde der Kontrollbereich 5 im März dieses Jahres in Betrieb genommen. Dort haben sich die Wartezeiten bereits deutlich verkürzt.

Am ersten Ferienwochenende, in der Zeit von Mittwoch, den 23. Juli, bis Sonntag, den 27. Juli, erwartet der BER circa 390.000 Fluggäste. Während der gesamten Ferienzeit werden insgesamt rund 24.300 Flugzeuge am BER starten oder landen.

Besonders gefragt sind auch dieses Jahr Urlaubsorte am Mittelmeer, so in der Türkei, in Spanien, in Italien und in Frankreich. Das beliebteste Reiseziel ist weiterhin Palma de Mallorca. In den Ferien starten insgesamt bis zu 70 Flüge wöchentlich von Eurowings, easyJet, Ryanair und Sundair auf die größte Baleareninsel. Im gesamten Sommerflugplan verbinden mehr als 70 Airlines den BER direkt mit 150 Zielen in 50 Ländern.

„Ganz besonders freut mich, dass wir bereits zu den Sommerferien vier neue Spuren mit CT-Scannern im Kontrollbereich 1 in Betrieb nehmen können. Dank der modernen CT-Technik müssen unsere Fluggäste elektronische Geräte und Flüssigkeitsbehältnisse bis 100 ml an den so ausgestatten Spuren nicht mehr aus dem Handgepäck nehmen. Das vereinfacht die Kontrollen und reduziert mögliche Wartezeiten“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

