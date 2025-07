Sommerferienstart in Stuttgart

Stuttgart Airport Start in den Sommer (Foto: Flughafen Stuttgart)

Zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg erwartet der Flughafen Stuttgart viel Betrieb in den Terminals. Verkehrsreichster Tag des Ferienbeginns ist der Freitag, 01.08.2025 mit über 270 Starts und Landungen.

Die gefragtesten Ziele sind Istanbul, Antalya und Palma de Mallorca mit jeweils über 400 geplanten Verbindungen (Starts und Landungen) während der gesamten Ferien. Insgesamt werden in den kommenden Ferienwochen über 1,6 Mio. Fluggäste am STR abheben oder ankommen.

Gut vorbereitet in die Ferien fliegen

Zu den Spitzenzeiten frühmorgens und am Nachmittag sollte etwas mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen eingeplant werden. Reisenden wird empfohlen, mindestens zwei Stunden, aber nicht mehr als drei Stunden vor Abflug am Airport sein. Die Bundespolizei empfiehlt, sich 90 Minuten vor dem Abflug bei den Passagierkontrollen einzufinden. Mit so wenig Handgepäck wie möglich geht es dort schneller.

Rechtzeitig da sein, entspannt abheben

Der Landesflughafen ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Wer sich mit dem Auto zum Abflug bringen lässt, sollte die geltende Kiss & Fly-Regelung vor dem Terminal beachten: Dort darf bis zu 8 Minuten gratis gehalten werden. Wer mindestens sieben Tage verreist, kann mit dem Sommer-Special der APCOA einen Parkplatz reservieren. Auf Parkplatz P0 ist die erste Stunde weiterhin kostenfrei. Für die Abholung mit dem Auto nach dem Urlaub kann auf der Kiss & Ride-Spur auf der Ankunftsebene direkt vor dem Terminal gehalten werden.