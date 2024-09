Flughafen Berlin Brandenburg meldet Augustzahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Der vergangene August mit den Sommerferien in Berlin und Brandenburg war der bislang reisestärkste Monat in diesem Jahr. Insgesamt nutzten im August 2,39 Millionen Passagiere den BER.

Das entspricht einem Plus von 7,7 Prozent im Vergleich zum August 2023 mit rund 2,22 Millionen Passagieren. Im August des Vor-Corona-Jahres 2019 lag das Passagieraufkommen an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld bei rund 3,18 Millionen Passagieren.

Insgesamt wurden in diesem Jahr von Januar bis August 16,58 Millionen Passagiere am BER begrüßt, was einem Anstieg von 11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (14,92 Millionen) entspricht.

Der verkehrsreichste Tag war der 30. August, der letzte Freitag der Sommerferien, mit 85.778 Passagieren. 16.520 Flugzeuge starteten und landeten im vergangenen Monat am BER. Das sind 2,8 Prozent mehr als im August des Vorjahres. Im August des Jahres 2019 waren in Tegel und Schönefeld rund 25.000 Flugbewegungen registriert worden.

Insgesamt wurden am BER im vergangenen August 4.067 Tonnen Luftfracht verladen. Das entspricht einem Plus von 33,8 Prozent gegenüber dem August 2023. Im Vergleich zum August im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden 31,5 Prozent mehr Fracht verladen (2019: 3.092 Tonnen).

Flughafen Berlin Brandenburg