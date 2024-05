Flughafen Berlin Brandenburg meldet Aprilzahlen

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Im April 2024 wurden am BER rund 2,15 Millionen Passagiere gezählt. Das entspricht einem Plus von 12,6 Prozent im Vergleich zum April 2023 mit rund 1,91 Millionen Passagieren.

Der verkehrsreichste Tag war der 26. April mit 86.578 Passagieren. Im April des Vor-Corona-Jahres 2019 lag das Passagieraufkommen an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld bei knapp 3,1 Millionen Passagieren.

Am BER starteten und landeten im vergangenen Monat 16.689 Flugzeuge. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Flugbewegungen um 14,1 Prozent: Im April 2023 wurden 14.630 Starts und Landungen registriert. Im April des Vor-Corona-Jahres 2019 gab es in Tegel und Schönefeld 24.584 Starts und Landungen.

Insgesamt wurden am BER im April 2024 rund 3.790 Tonnen Luftfracht verladen, was einem Plus von 55,8 Prozent gegenüber dem April 2023 (mit 2.432 Tonnen) entspricht. Die verladene Fracht entspricht einem Plus von 50,3 Prozent im Vergleich zum April im Vor-Corona-Jahr 2019 (mit 2.522 Tonnen).