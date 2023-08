SAS meldet weniger Verkehr

Im August 2009 bot die skandinavische Fluggesellschaft 20,5 Prozent weniger Sitzplatzkilometer an als ein Jahr zuvor.

Das Angebot lag bei Scandinavian Airlines im August 2009 bei 2,937 Milliarden Sitzplatzkilometer, nachgefragt wurden 2,236 Milliarden Sitzplatzkilometer, was einem Rückgang von 17,1 Prozent entspricht. Die Auslastung verbesserte sich um 3,1 Punkte auf 76,1 Prozent. Im europäischen Vergleich müssen wir bei der Auslastung von einem ganz schlechten Wert ausgehen, die Skandinavier müssen ihre Kapazitäten in den nächsten Monaten wohl noch drastischer einschränken, um wieder zu den Leuten aufschliessen zu können. Im August 2009 flogen mit SAS 16,9 Prozent weniger Fluggäste als ein Jahr zuvor, bei der Fluggesellschaft stiegen im letzten Monat 1,8 Millionen Passagiere zu. Die Erträge standen weiterhin unter Druck, der Durchschnittsertrag pro abgeflogener Sitzplatzmeile verschlechterte sich im Juli 2009 weiter um 3,2 Prozent, für den August rechnet SAS mit einer weiteren Verschlechterung des Yields. SAS arbeitet mit Hochdruck an verschiedenen Sanierungsprogrammen.