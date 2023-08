SAS möchte Preisnachlässe

SAS verschickte am Freitag, dem 13. Mai, einen Brief an ihre Zuliefere indem sie um Preisnachlässe bittet.

Bei der Scandinavian Airlines läuft es nicht mehr so rund wie es sollte. Die rekordhohen Treibstoffpreise setzten den Skandinaviern kräftig zu. Die Airline aus Nordeuropa sieht sich gezwungen, einen Brief an ihre grossen Zulieferbetriebe zu versenden, indem sie um Preisnachlässe von zehn Prozent nachfragt. Als Grund gibt SAS die hohen Treibstoffpreise an, die ihre ganzen Kostenreduktionsprogramme zunichte machen.