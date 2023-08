Ryanair will 400-Millionen-Sparplan einführen

Mit einem Kostenreduktionsprogramm hofft Ryanair im nächsten Jahr 400 Millionen Euro einsparen zu können, um damit den erhöhten Treibstoffpreisen entgegenzuwirken.

Der Sparplan des Low Cost Carriers sieht unter anderem die Einfrierung von Extra-Zahlungen an das Senior Management vor. Die Verträge für die Treibstofflieferung zu einem abgemachten Preis von 68 US Dollar pro Fass, laufen am 1. April aus, für die Zeit danach hat die Fluggesellschaft den Treibstoffpreis noch nicht abgesichert. Ryanair erwartet dennoch keine Anhebung der Ticketpreise, obwohl bestimmte Zuschläge, wie beispielsweise die Buchungen über Kreditkarten, teurer werden könnten. Die Fluggesellschaft erwartet für das nächste Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch von 50 Prozent auf 235 Millionen Euro. Ryanair will die Vorhersagen im Juni, bei der Präsentation der Geschäftszahlen 2007/2008 nochmals konkretisieren.