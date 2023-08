Ryanair kürzt Angebot in Stansted und schliesst Flughäfen im Winter

Ryanair gab eine Reihe von Einschränkungen des Winterflugplans und die vorübergehende Schliessung von Basisflughäfen bekannt.

Damit wollen sie gegen das Flugplatzmonopol und die steigenden Gebühren ankämpfen. Im kommenden Winter wird Ryanair statt 36 nur noch 28 Flugzeuge in Stansted, dem teuersten der 28 Basisflughäfen, stationieren und einige Flüge nur noch saisonal anbieten. „Wenn es das Flugplatzmonopol für die Fluggesellschaften lohnenswerter macht, Flugzeuge im Winter am Boden zu lassen als sie zu fliegen, dann hat offensichtlich die Regulierung durch die Luftfahrtbehörde CAA versagt,“ sagte CEO Michael O’Leary. Ryanair wird die Basisflughäfen in Basel, Budapest, Krakau und andere Städten im Winter einstellen, Die Flughäfen zählen zu den teuersten in Europa und sind nicht rentabel. Aus der etwa sechswöchigen Schliessung werden Verluste von 1.980 Flügen und 302.500 Passagieren hervorgehen.