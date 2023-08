Republic Airways meldet Verlust

Republic Airways musste im ersten Quartal 2012 einen kleinen Nettoverlust von 7,1 Millionen US Dollar bekannt geben, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode kommt dies einer Verbesserung um 15,3 Millionen US Dollar gleich.

Der Umsatz stieg um 5,8 Prozentpunkte auf 697,6 Millionen US Dollar während sich die Kosten um 2,4 Prozentpunkte auf 675,4 Millionen US Dollar verteuerten. Der Betriebsgewinn gibt die Fluggesellschaft aus Indianapolis mit 22,2 Millionen US Dollar an. Die Aufwendungen für den Treibstoff sind um 6 Prozent auf 191,7 Millionen US Dollar angestiegen, am stärksten verteuerte sich die Wartung, hier musste die Airline mit 75,5 Millionen US Dollar um 7,7 Prozent tiefer in die Taschen greifen als ein Jahr zuvor. Für den Verlust war die Tochter Frontier Airlines verantwortlich, hier resultierte im ersten Quartal 2012 ein operativer Fehlbetrag von 21,6 Millionen US Dollar.