Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat September 2011 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im September 2011 einen Rückgang der Nachfrage um zwei Prozentpunkte auf 1,697 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde mit 2,126 Milliarden Sitzplatzmeilen gegenüber dem Vorjahresseptember um drei Prozent zurückgefahren. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 80 Prozent. Mit 2,597 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat September 2011 zwei Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.