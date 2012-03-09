Republic Airways meldet mehr Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Februar 2012 bei höherem Angebot eine gestiegene Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Februar 2012 einen Anstieg der Nachfrage um acht Prozentpunkte auf 1,510 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen vermelden. Die Kapazität wurde um fünf Prozentpunkte auf 2,020 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 72,6 auf 74,7 Prozent. Mit 2,201 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Februar fünf Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.