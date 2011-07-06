Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Juni 2011 bei gleichem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im Juni 2011 einen Rückgang der Verkehrszahlen um drei Prozent auf 1,9 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität blieb mit 2,3 Milliarden Sitzplatzmeilen gegenüber dem Vorjahresjuni konstant. Die Auslastung verschlechterte sich von 86 auf 84 Prozentpunkte. Mit annähernd 2,9 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Juni vier Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.