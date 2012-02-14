Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Januar 2012 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im Januar 2012 einen Rückgang der Nachfrage um einen Prozentpunkt auf 1,476 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde um drei Prozentpunkte auf 2,038 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung verbesserte sich von 71 auf 72 Prozent. Mit 2,187 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Januar zwei Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.