Republic Airways meldet Aprilzahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat April 2012 bei einem verkleinerten Angebot eine sinkende Nachfrage.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im April 1,695 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um drei Prozentpunkte auf 2,114 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 79 auf 80 Prozent. Mit 2,503 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat März zwei Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 264 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.



