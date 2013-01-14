Republic Airways meldet stabile Verkehrszahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Dezember 2012 bei vermindertem Angebot eine stabile Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Dezember 2012 eine gleichbleibende Nachfrage von 1,684 Milliarden verkauften Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde auf 2,061 Milliarden Sitzplatzmeilen um vier Prozentpunkte zurückgenommen. Die Auslastung hat sich um drei Prozentpunkte auf solide 82 Prozent verbessert. Mit 2,542 Millionen Fluggästen konnte Republic Airways im Dezember einen Passagieranstieg um zwei Prozentpunkte vermelden. Im Berichtsjahr 2012 konnte Republic Airways 30,813 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Rückgang von zwei Prozentpunkten.