Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Januar 2013 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im Januar einen Rückgang der Nachfrage um vier Prozentpunkte auf 1,461 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde um neun Prozentpunkte auf 1,906 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung verbesserte sich von 72 auf 77 Prozent. Mit 2,304 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Januar vier Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Im Berichtsjahr 2012 konnte Republic Airways 30,813 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Rückgang von zwei Prozentpunkten.