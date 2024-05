RAS SAAR Frische Stärke im MRO-Bereich

Rheinland Air Service (Foto: RAS)

Contact Air Technik und Aviation Technik Saar fusionieren zur RAS SAAR GmbH und stärken damit die Stellung im Wartungsbereich für Regional Flugzeuge.

Die Rheinland Air Service GmbH (RAS) mit Hauptsitz in Mönchengladbach ist seit 65 Jahren ein führender MRO-Dienstleister und an fünf Standorten in ganz Deutschland aktiv. Zertifiziert durch die EASA, die CAA (UK), die FAA und weitere internationale Luftfahrtbehörden ist die RAS ein zuverlässiger Partner für die Instandhaltung der Flugzeugflotten zahlreicher Regionalfluggesellschaften und Leasinggesellschaften.

Im Juli 2023 übernahm die RAS die Aviation Technik Saar (ATS) am Flughafen Saarbrücken. Durch die Verschmelzung der Aviation Technik Saar GmbH mit der Contact Air Technik GmbH zur RAS SAAR GmbH wird die Fusion beider Unternehmen abgeschlossen. In der neu geschaffenen RAS SAAR werden die langjährige Expertise und Fähigkeiten beider Unternehmen im Bereich der Wartung von Regionalflugzeugen gebündelt. Das Leistungsspektrum der RAS SAAR erweitert so die Fähigkeiten der RAS Gruppe strategisch.

Da die RAS SAAR über eine umfassende Infrastruktur verfügt und mit ihrer Lage am Flughafen Saarbrücken Zugriff auf eine großzügige 2.500 Meter langen Start- und Landebahn hat, kann die RAS SAAR Kunden eine optimale Ausstattung für die Wartung von Regionaljets anbieten. Die 3.200 m² große Hangarfläche bietet Platz für bis zu sieben Luftfahrzeuge, darunter insbesondere die Embraer E-Jet Familie oder vergleichbare Muster. Hervorragende Voraussetzungen also, um die Kapazitäten für MRO-Leistungen auch in Bezug auf zusätzliche Flugzeugmuster deutlich zu erweitern. Der Nachweise dafür wurde im Rahmen von ersten Liegezeiten von Embraer E-190 bereits erbracht.

Durch die Zusammenlegung der langjährigen Expertise beider Unternehmen ist es das klare Ziel, die Position als führender europäische Instandhaltungspartner (MRO) für Regionalflugzeuge weiter auszubauen und gleichzeitig die Fähigkeiten in Richtung Regionaljets zu festigen und deutlich zu erweitern. Die Expertise der RAS SAAR erstreckt sich, wie auch bei der Muttergesellschaft RAS, auf die Wartung / MRO von ATR 42/72 und DHC8, jedoch mit erweiterten Fähigkeiten auf Regionaljets, speziell zugeschnitten auf die Embraer E-Jet Familie. Von routinemäßigen A-Checks bis hin zu komplexen D-Checks kann RAS SAAR mit seinem geschulten Personal auch strukturelle und größere Modifikationen durchführen. Durch den Zusammenschluss werden die Kunden von RAS SAAR nun von einem umfassenden Dienstleistungsangebot profitieren, das allen individuellen Anforderungen optimal gerecht wird.