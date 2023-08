Qatar übernimmt 100stes Flugzeug

Qatar Airways konnte letzte Woche ihr 100stes Verkehrsflugzeug übernehmen, es war eine Boeing 777-200LR.

Die feierliche Übergabe fand bei Boeing im Werk Everett am 30. September 2011 statt. An der Zeremonie nahm Geschäftsführer von Boeing Commercial Airplane Jim Albaugh und CEO von Qatar Airways Akbar Al Baker teil. Qatar Airways hat ihren Hauptsitz in Doha und ist erst seit 1994 am Markt, ihr erklärtes Ziel ist es, weltweit eine der grössten Fluggesellschaften zu werden. Qatar Airways hat bei Boeing und Airbus momentan noch 138 offene Bestellungen.