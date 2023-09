Luftwaffe trainiert mit US Air Force

F-16C Fighting Falcon Air National Guard (Foto: USAF)

Diese Woche fliegen F-16 Kampfflugzeuge der US Air Force im Schweizer Luftraum gemeinsame Übungsmodule mit F/A-18 Hornets der Schweizer Luftwaffe.

Während die F/A-18 der Fliegerstaffeln 17 und 18 in Payerne starten, fliegen die F-16 für diese Trainingseinsätze ab der US-Luftwafffenbasis Aviano in Norditalien. Das erklärte Ziel der Schweiz: Die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee soll durch internationale Kooperation gestärkt werden.

Das schweizerisch-amerikanische Training dient dazu, die Planung, Durchführung und Nachbesprechung (Debriefing) von Luftverteidigungsübungen gemeinsam zu testen und Erfahrungen auszutauschen. Das Training basiert auf dem Abkommen über die bilaterale Zusammenarbeit betreffend militärische Schulung, Ausbildung und Übungen vom April 2020, wie das VBS mitteilte. An der Übung nehmen jeweils zwei Kampfflugzeuge des Typs F/A-18 der Schweizer Luftwaffe sowie zwei des Typs F-16 der U.S. Air Force teil.

Die US Air Force ist seit Mitte der 1950er-Jahre in Aviano präsent . Der Flugplatz im Nordosten Italiens gehört Italien, wird aber von der US Air Force genutzt, die dort aktuell den 31. Fighter Wing, ein Kampfgeschwader mit rund 50 F-16 stationiert hat. Zum Geschwader gehören zwei F-16 Staffeln, die 555th Fighter Squadron und die 510th Fighter Squadron, welche an der Übung mit der Schweizer Luftwaffe teilnimmt. Als einziges südlich der Alpen stationiertes Kampfgeschwader der US Air Force in Europa übernimmt der 31 Fighter Wing als Einheit mit offensiven und defensiven Fähigkeiten eine wichtige Rolle im US- und NATO-Verteidigungskonzept. Die Einheiten aus Aviano werden oft auch als Krisenreaktionskräfte verlegt, so wurden zum Beispiel 2014 nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland F-16 aus Aviano nach Rumänien verlegt. Die F-16 aus Aviano sind auch potenzielle Träger der in Italien eingelagerten US-Nuklearwaffen. Seit einigen Jahren beherbergt das 31. Geschwader der US Air Force in Aviano zusätzlich die 57th Rescue Squadron, eine Staffel mit HH-60G Pave Hawk Helikoptern, die auf die Rettung und Evakuierung von Personen, auch aus feindlichem Territorium, spezialisiert ist.

SkyNews eb / pd

Schweizer Luftwaffe trainiert zusammen mit der U.S. Air Force in der Schweiz

Bern, 18.09.2023 - Die Schweizer Luftwaffe und die U.S. Air Force führen vom 18. bis 21. September 2023 ein gemeinsames Ausbildungsmodul im Luftraum der Schweiz durch. Das Training erfolgt mit dem Ziel, die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee durch internationale Kooperation zu stärken.

Vom 18. bis 21. September 2023 finden mehrere Trainingsmodule im Schweizer Luftraum statt. Beteiligt sind die schweizerischen Fliegerstaffeln 17 und 18, die von der Luftwaffenbasis in Payerne/VD aus starten werden. Die 510. Fighter Squadron der U.S. Air Force starten von der Luftwaffenbasis in Aviano/Italien aus. Das schweizerisch-amerikanische Training dient dazu, die Planung, Durchführung und Nachbesprechung (Debriefing) von Luftverteidigungsübungen gemeinsam zu testen und Erfahrungen auszutauschen. Das Training basiert auf dem Abkommen über die bilaterale Zusammenarbeit betreffend militärische Schulung, Ausbildung und Übungen vom April 2020.

Schweizer F/A-18C feuert AMRAAM Lenkwaffe über Schottland (Foto: VBS)

Stärkung der Verteidigungsfähigkeit durch internationale Kooperation

An der Übung nehmen jeweils zwei Kampfflugzeuge des Typs F/A-18 der Schweizer Luftwaffe sowie zwei des Typs F-16 der U.S. Air Force teil. Das gemeinsame Training fügt sich in die langjährige Zusammenarbeit beider Luftwaffen im Bereich Ausbildung und Training ein. Es erfolgt mit der Absicht des Bundesrats ¬– gemäss Zusatzbericht zum Sicherheitspolitischen Bericht vom September 2022 – die eigene Verteidigungsfähigkeit durch internationale Kooperation zu stärken.

Information VBS Schweiz