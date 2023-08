Pinnacle meldet Zahlen

Pinnacle Airlines Corporation hat neben Colgans auch ihre eigenen Halbjahres- und Monatsresultate veröffentlicht.

Im Juni erzielte Pinnacle 430.876.000 RPMs, 0,4 Prozent weniger als im Vergleichmonat des Vorjahres. Die Kapazität ging um 1,1 Prozentpunkte auf 527.477.000 zurück und die Auslastung betrug mit 81,7 Prozent 0,6 Prozentpunkte mehr als noch im Juni 2008. Insgesamt transportierte Pinnacle 986.882 Passagiere, eine Verbesserung von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den ersten sechs Monaten des Jahres ging der Passagierverkehr um 3,6 Prozent auf 2,3 Milliarden RPMs zurück, während die Kapazität um 0,4 Prozentpunkte auf 3,13 Milliarden ASMs anstieg. Daraus resultierte für das erste Halbjahr 2009 eine Auslastung von 73,5 Prozent, 3,1 Prozentpunkte weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. In den ersten sechs Monaten des Jahres transportierte die Airline 0,2 Prozent weniger Passagiere als noch im Vorjahr, nämlich 5.163.352.

Link: Pinnacle Airlines