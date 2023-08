Oneworld Trio muss Slots abgeben

Die Europäische Kommission verlangt von BA, AA und Iberia als Gegenzug für die Bewilligung einer transatlantischen Zusammenarbeit, dass sie einige ihrer Slots abgibt.

