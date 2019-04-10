Weniger Passagiere bei KLM

KLM Embraer 190 (Foto: Embraer)

Im März 2019 flogen mit der holländischen Fluggesellschaft KLM 2,761 Millionen Passagiere, das entspricht einem Minus von 1,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um 0,8 Prozent auf 9,857 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 2,4 Prozent auf 8,631 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung verschlechterte sich um 1,5 Prozentpunkte auf immer noch hohe 87,6 Prozent.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte KLM 7,739 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 0,4 Prozent.

KLM ist zusammen mit Air France in der Air France KLM Group zusammengeschlossen und gibt die Verkehrszahlen zusätzlich als Gruppe bekannt.