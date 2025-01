Neues Champagner Glück bei United Airlines

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

Santé in 10.000 Metern Höhe: United Airlines schenkt ab sofort Champagner von Laurent-Perrier aus.

United Airlines wertet das Erlebnis für Passagiere in der United Polaris Business Class zusätzlich auf. Während ihres Fluges können sie jetzt den Champagner La Cuvée Brut von Laurent-Perrier genießen.

Pro Jahr konsumieren die Gäste in United Polaris rund 1,1 Millionen Gläser Champagner. Mit dem La Cuvée Brut von Laurent-Perrier hat United jetzt einen der besten seiner Klasse an Bord genommen. Er zeichnet sich durch einen hohen Chardonnay-Anteil und lange Reifezeit aus, was diesem Brut eine besondere Frische und fruchtige Aromen verleiht.

Passagiere in United Polaris erhalten den Champagner ohne Aufpreis im Rahmen des erlesenen Getränke- und Speiseangebotes an Bord mit edlen Weinen und Bränden sowie mehrgängigem Menü. Zu den vielen weiteren Annehmlichkeiten in United Polaris gehören die komfortablen Flatbed-Sitze jeweils am Gang, feine Bettwäsche sowie Amenity-Kits mit hochwertigen Produkten. Die United Polaris Business Class steht auf allen United-Flügen ab Deutschland und der Schweiz zur Verfügung.

