Bei United Airlines mit App Platz reservieren

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Mit der United-App von United Airlines können die Flugpassagiere per Knopfdruck ihren Lieblingsplatz reservieren.

Fenster- oder Gangplatz: Wo sitzt man im Flieger am besten? Über diese Frage diskutieren Reisende vermutlich schon, seit es Passagierflüge gibt. United Airlines macht es einfacher, den persönlichen Lieblingssitzplatz vorzumerken, selbst wenn dieser bei der Buchung nicht verfügbar ist.

Kunden können demnächst in der United-App ihre bevorzugten Plätze markieren und speichern: etwa am Gang oder am Fenster, mit mehr Beinfreiheit in der Sitzreihe vor einer Trennwand oder an den Notausgängen. Sobald der gewünschte Sitzplatz frei wird, erhalten Passagiere eine Nachricht und werden automatisch umgesetzt.

Bis zu drei Millionen Menschen nutzen täglich die mobile Anwendung von United. Als erste und einzige US-Fluggesellschaft bietet United diese neue Möglichkeit der Sitzplatzwahl an. Das Feature wird rechtzeitig zum Start der Sommersaison eingeführt.