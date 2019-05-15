Rega Einsatz in Neuenhof

Rega mit Seilwinde (Foto: Rega)

Am Sonntagnachmittag stand die Rega in Neuenhof (AG) im Einsatz, eine Wanderin musste gerettet werden.

Eine Wanderin hatte sich bei einem Sturz im unwegsamen Gelände verletzt und musste mit Hilfe der Rettungswinde ausgeflogen werden. An der Rettungsaktion beteiligt war neben der Rega-Crew der Basis Zürich auch die Ambulanz des Rettungsdienstes Baden.

Der Alarm erreichte die Rega-Einsatzzentrale gestern Nachmittag gegen 16 Uhr: Die Sanitätsnotrufzentrale 144 des Kantons Aargau forderte zur Rettung einer verletzten Wanderin bei Neuenhof (AG) einen Rega-Helikopter mit Rettungswinde an. Die Frau war auf einem Wanderweg im unwegsamen Gelände gestürzt und hatte sich am Fuss verletzt. Der Rettungsdienst Baden konnte die Frau medizinisch erstversorgen. Da das Gelände sehr rutschig war, flog die Rega-Crew der Basis Zürich die Wanderin mit der Winde aus. Nach einer Zwischenlandung auf einem Sportplatz, wo die Patientin in den Helikopter umgeladen wurde, transportierte die Rega die Frau ins nächstgelegene Spital.

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