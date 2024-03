Gemeinsam Meilen sammeln bei United Airlines

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

Als erste US-Fluggesellschaft ermöglicht es United Airlines, dass Mitglieder des Vielfliegerprogramms MileagePlus® gemeinsam Meilen sammeln und einlösen können.

Dazu müssen sie als MileagePlus-Mitglieder lediglich einen Meilenpool über die United-Website einrichten. Pro Pool muss ein Verantwortlicher benannt werden. Dieser kann dann bis zu vier Personen – zum Beispiel Familienmitglieder, enge Freunde oder Verwandte – dazu einladen, dass sie gemeinsam einen Meilenpool bilden. Allen Mitgliedern steht es frei, beliebig viele Meilen dort einzubezahlen, wobei der persönliche Premier®-Status unberührt bleibt. Umgekehrt kann jedes Mitglied die Meilen des Pools dazu nutzen, um auf www.united.com oder über die United-App Flüge zu buchen.

