Bombardier bringt CS100 und CS300 nach Paris

CSeries CS300 first flight (Foto: Bombardier)

Im Juni wird der kanadische Flugzeugbauer Bombardier mit dem CS100 und dem CS300 an die Paris Air Show kommen.

Paris ist die wichtigste internationale Luftfahrtmesse, der Aerosalon findet seit 1908 traditionsmäßig alle zwei Jahre in Le Bourget statt. Diesen fliegerischen Großanlass will Bombardier nutzen, um die Verkäufe bei dem 5,4 Milliarden schweren CSeries Programm anzukurbeln. Zu diesem Zweck wird der Flugzeugproduzent aus Montreal mit beiden Modellen aus der CSeries nach Paris fliegen. Der CS300 wird nach Aussagen von Bombardier auch am Flugprogramm teilnehmen. Wie praktische alle großen Flugzeugprogramme kämpft man auch bei der CSeries mit großen Verzögerungen, der erste Jet hätte ursprünglich bereits vor zwei Jahren ausgeliefert werden sollen, nun soll der erste CS100 im nächsten Jahr bei der Lufthansa Tochter Swiss in Betrieb gehen.