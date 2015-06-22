Volga Dnepr will weitere Boeing 747-8F Jumbos kaufen

Boeing 747-8F (Foto: Boeing)

Die russische Frachtfluggesellschaft Volga Dnepr hat bei Boeing während der Paris Air Show eine Kaufabsichtserklärung für bis zu zwanzig Boeing 747-8F platziert.

Die russische Frachtfluggesellschaft Volga Dnepr will mit weiteren Jumbo Frachter weiter expandieren und beabsichtigt in Zukunft die Flotte mit zwanzig weiteren Boeing 747-8F Vollfrachtern zu verstärken. Volga Dnepr hat letzte Woche an der Paris Air Show bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für zwanzig Boeing 747-8F unterzeichnet. Der neue Auftrag entspräche nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 7,4 Milliarden US Dollar.