Boeing 787-9 kommt an die Paris Air Show

Boeing 787-9 Vietnam Airlines (Foto: Boeing)

Boeing hat bestätigt, dass ein 787-9 Dreamliner, der für Vietnam Airlines bestimmt ist, am Flugprogramm der Paris Air Show teilnehmen wird.

Die Paris Air Show findet vom 15. bis 21. Juni statt. Boeing und China Airlines werden eine 777-300ER (Extended Range) auf dem Messegelände ausstellen und das stilvolle und innovative Interieur der Airline zeigen. Zudem werden Boeing-Kunden und Partner weitere Flugzeuge auf dem Gelände von Le Bourget nahe Paris zeigen. Qatar Airways plant, einen 787-8 Dreamliner auf dem Messegelände auszustellen. Das U.S. Verteidigungsministerium plant, das P-8A Poseidon Seeüberwachungsflugzeug, den CH-47F Chinook Helikopter und den F-15E Strike Eagle Kampfjet auszustellen.