Nach Turkish Airlines nun auch EgyptAir bei der Star Alliance

Am 11. Juli 2008 bekam die ägyptische Airline den offiziellen Status als Star Alliance Mitglied.

Die EgyptAir ist das 21. Mitglied in der weltumspannenden Star Alliance. Am Freitag wurde die neue Mitgliedschaft in Kairo gefeiert. Mit EgyptAir erweitert Star Alliance ihre Marktpräsenz im nahen Osten und Afrika. Die Fluggesellschaft aus Ägypten befindet sich auf einem steilen Expansionskurs, 2003 bewegte die Gesellschaft noch 32 Flugzeuge heute sind es bereits 50 und 2011 will die Airline 75 Maschinen im Sortiment haben. Die Passagierzahlen sollen von heute 7 Millionen Fluggäste auf 11 Millionen expandiert werden.