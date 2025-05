Mit Wizz Air von Memmingen nach Jerewan

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Ab 28. Oktober fliegt jeden Dienstag und jeden Samstag ein Airbus A321neo der Fluggesellschaft Wizz Air nonstop von Memmingen nach Jerewan.

Die Flugzeit vom Flugplatz Memmingen nach Jerewan beträgt vier Stunden 15 Minuten. Mit rund einer Million Einwohnern ist die Hauptstadt das politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Sie gilt als eine der ältesten Städte der Welt und wurde bereits im 8. Jahrhundert vor Christus gegründet.

„Als Süddeutschlands maßgeblicher Low Cost Airport führt auch in Sachen Ost-Europa längst kein Weg mehr an uns vorbei“, kommentiert Flughafen Vertriebsleiter Marcel Schütz die neue Verbindung von Wizz Air. In diesem Sommer stehen 26 Ziele in Osteuropa auf dem Flugplan.

Neben Berufspendlern, Verwandten und Freunden sowie Geschäftsleuten könnten auch Touristen diese neue Strecke entdecken. Zwar sei, so Schütz, das Land noch ein Geheimtipp, Jerewan beherberge jedoch eine Fülle an Sehenswürdigkeiten und Museen. Veranstalter von Ski- und Trekkingreisen bieten seit Jahren Reisen in das Land an.

Flughafen Memmingen