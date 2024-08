Mit Wizz Air von Memmingen nach Budapest

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Der Flughafen Memmingen schlägt eine weitere Brücke nach Osteuropa: Ab dem 17. Dezember 2024 geht es vier Mal die Woche mit Wizz Air nach Budapest.

Wer eine vorweihnachtliche Städtereise plant und Freunde und Bekannte in Ungarn besuchen möchte, erhält dazu ab 17. Dezember eine neue und passende Reisemöglichkeit. Dann startet die Fluggesellschaft Wizz Air ihre neue Verbindung von Memmingen in die ungarische Hauptstadt. Vier Mal pro Woche geht es nonstop in die rund 1,7 Millionen Einwohner zählende Metropole an der Donau. Mit dem neuen Ziel verfügt der Flughafen Memmingen über 20 Destinationen, die von Wizz Air bedient werden. Damit ist der Airport der größte Wizz Air-Standort in Süddeutschland.

Auf Städtereisende warten in Budapest zahlreiche Höhepunkte: So das Wahrzeichen der Stadt, das drittgrößte Regierungsgebäude der Welt, oder die St.-Stephans-Basilika. Erholung nach ausgedehntem Stadtbummel bieten die zahlreichen Heil- und Thermalbäder wie das bekannte Gellért-Bad und das prachtvolle Széchenyi-Bad. Aber auch den Ungarn eröffnet sich ein schneller Weg zum Skifahren in die Alpen, für Besuche bei Verwandten, Freunden oder Geschäftspartnern. Die Flugtage sind Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, Tickets sind bereits buchbar.