Mit Wizz Air von Memmingen nach Craiova

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Als einziger Airport in Süddeutschland verfügt der Flughafen Memmingen demnächst über eine direkte Verbindung nach Craiova. Ab 1. Juni fliegt Wizz Air vier Mal pro Woche in die rumänische Stadt.

Mit rund 230.000 Einwohnern ist Craiova die größte Stadt in der historischen Region Kleine Walachei im Südwesten Rumäniens. Die Universitätsstadt liegt etwa 225 Kilometer westlich von Bukarest. Am Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag geht es ab 1. Juni nächsten Jahres nonstop in das neue Reiseziel. Es ist damit die siebte Stadt in Rumänien, die direkt mit Memmingen verbunden ist. „Unsere Osteuropa-Kompetenz sucht mittlerweile ihresgleichen und damit festigen wir weiter unsere Rolle als führender Low-Cost Airport in Süddeutschland““, betont Flughafen Vertriebsleiter Marcel Schütz. „Mit fast 30 Zielen in diesen Ländern sind wir bei Passagieren aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich überaus beliebt.“

Die ständig steigende Nachfrage lässt auch die Fluggesellschaften reagieren. So stockt Wizz Air seine Flüge von Memmingen nach Tuzla in Bosnien-Herzegowina ab Juni nächsten Jahres deutlich auf und fliegt dann täglich die sehr stark nachgefragte Strecke. Premiere feiert am 17. Dezember die neue Verbindung nach Budapest. Dann geht es vier Mal die Woche mit Wizz Air von Memmingen in die ungarische Hauptstadt.