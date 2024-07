Flughafen Memmingen erwartet mehr Passagiere als im Vorjahr

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Am Flughafen Memmingen erwartet man in den diesjährigen Sommerferienwochen fast eine halbe Million Fluggäste, rund elf Prozent mehr als im Sommer 2023.

Waren es im Vorjahr rund 423.000 Passagiere, so hält man nun einen Zuwachs um elf Prozent auf 470.000 Menschen, die von und nach Memmingen fliegen wollen, für wahrscheinlich. „Unsere Mannschaft ist topfit und wird ihr Bestes geben“, zeigt sich Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid optimistisch. Natürlich werde es Wartezeiten geben. Deshalb sollten alle Reisenden rechtzeitig und mit einem ordentlichen Zeitpuffer zum Flughafen anreisen. „Die Reiselust ist ungebrochen“, interpretiert Schmid die Zahlen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde der Flughafen in diesem Jahr die Drei-Millionen-Grenze bei den Fluggastzahlen knacken.

Neun Mal nach Tirana

Mitverantwortlich dafür ist auch das immer größer werdende Angebot der in Memmingen aktiven Fluggesellschaften. Neben neuen Zielen wie Tanger, Dubrovnik und Pula und Comebacks wie Zadar, Rhodos und Sarajevo wurden auch auf bestehenden Strecken die Kapazitäten erweitert. So fliegt Wizz Air ab 1. August fünfmal pro Woche nach Varna an die rumänische Schwarzmeerküste. Bisher bediente die Airline die Strecke zweimal wöchentlich. Auch auf den Verbindungen nach Cluj in Rumänien, Kutaissi in Georgien und in die albanische Hauptstadt Tirana wurde die Zahl der wöchentlichen Flüge während der Ferienzeit erhöht. So steht Tirana neun Mal pro Woche auf dem Flugplan.

Parkplatz online buchen

Um unnötigen Stress beim Parken zu vermeiden, raten die Airport-Verantwortlichen insbesondere dazu, den Stellplatz vorab online zu buchen. Auch der Airport City Shuttle, der täglich in der Zeit von 4.10 bis 23.10 Uhr alle 30 Minuten zwischen Memminger Bahnhof und dem Terminal verkehrt, eignet sich in Kombination mit der Deutschen Bahn zur Anreise. Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Terminal. Zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Terminal verkehrt mehrmals täglich der Allgäu Airport Express. Dessen Nonstop-Verbindungen sind weitgehend auf die Flugzeiten abgestimmt. Vor dem Terminal befindet sich auch eine FlixBus-Haltstelle.

Flughafen Memmingen