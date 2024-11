Mit Wizz Air von Memmingen nach Moldau

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Wizz Air verbindet wieder Memmingen mit Chişinău, die Airline verbindet die beiden Städtepaare drei Mal in der Woche.

Diese Verbindung passt ideal zu den Weihnachtsferien: Wer zum Fest Freunde und Verwandte in der Republik Moldau oder in der Gegenrichtung in Süddeutschland besuchen möchte, erhält dazu ab 16. Dezember eine neue Gelegenheit. Denn an diesem Tag nimmt die Fluggesellschaft Wizz Air wieder ihre Flüge von Memmingen nach Chişinău auf.

Auf dieses Comeback haben viele gewartet: Drei Mal pro Woche geht es nun wieder mit Wizz Air nonstop von Memmingen nach Chişinău. Die rund 530.000 Einwohner zählende Hauptstadt der Republik Moldau wird dann am Montag, Mittwoch und Freitag angeflogen.

Diese Verbindung vervollständigt unser bereits sehr umfangreiches Ost-Europa-Angebot um einen weiteren Mosaikstein,

erläutert Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz.

Mit Chişinău verfüge man im neuen Winterflugplan, der am Sonntag, den 27. Oktober 2024, in Kraft trat, über 24 attraktive und sehr stark nachgefragte Ziele im Osten Europas. Die neue Verbindung werde zudem von vielen Menschen geschätzt, die in die östliche Ukraine reisen möchten. Bis zur Hafenstadt Odessa sind es gerade mal 200 Kilometer. Die Metropole Chişinău, eine sehr grüne Stadt, bietet zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten abseits der touristischen Trampelpfade. Weinliebhaber schätzen die Region wegen der edlen Tropfen und des in einem ehemaligen Bergwerk gelegenen, mit 55 Kilometern längsten Weinkellers der Welt.