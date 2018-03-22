SkyUp kauft Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX 8 (Foto: Boeing)

Die ukrainische Fluggesellschaft SkyUp hat bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer Boeing einen Auftrag über fünf Boeing 737 MAX finalisiert.

Dieser Auftrag im Wert von 624 Millionen US Dollar wurde am 20. März 2018 durch Boeing bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um drei Boeing 737 MAX 10 und zwei Boeing 737 MAX 8. SkyUp ist eine Charterfluggesellschaft aus Kiew und will den Flugbetrieb in diesem Frühjahr mit drei eingemieteten Boeing 737-800 aufnehmen. SkyUp ist laut Boeing die fünfundneunzigste Fluggesellschaft, die sich für die Boeing 737 MAX entschieden hat, es ist auch die erste Airline aus Osteuropa, welche die Boeing 737 MAX 10 bestellt hat.