Mit Singapore Airlines nach Sao Paulo

Singapore Airlines wird voraussichtlich am 28. März 2011 den Liniendienst in die brasilianische Stadt Sao Paulo aufnehmen.

Die neue Flugverbindung muss von Brasilien noch genehmigt werden. Der Flug in die brasilianische Metropole wird von Singapore über Barcelona geführt und im Codeshare mit Spanair angeboten. Sao Paulo wird das erste Flugziel von Singapore Airlines in Südamerika sein. Eingesetzt auf der neuen Strecke wird eine Boeing 777-300ER, die mit den neuesten Produkten der Fluggesellschaft ausgestattet ist. Dazu zählen ein neuer First Class-Sitz, der in das größte, komplett flache Bett an Bord eines Flugzeuges verwandelt werden kann, ein 76 cm breiter Business Class-Sitz, der breiteste seiner Klasse, und der beispiellose Komfort und Platz, den die neuen Economy Class-Sitze bieten. Die Boeing 777-300 von SIA wird das neue Ziel dreimal in der Woche ansteuern.