Airbus A380 mit nachhaltigem Treibstoff

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates hat als erste Fluggesellschaft der Welt einen Airbus A380-Demonstrationsflug mit 100 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel; SAF) durchgeführt.

Der Flug unter dem Kommando von Kapitän Khalid Binsultan und Kapitän Philippe Lombet startete am Mittwoch vom Dubai International Airport (DXB). Eines der vier Triebwerke wurde zu 100 Prozent mit SAF betrieben, und trug dazu bei, das Potenzial von SAF als Drop-in-Ersatz zu demonstrieren, der die technischen und chemischen Anforderungen von Flugzeugtreibstoff erfüllt und gleichzeitig eine nachhaltigere Alternative darstellt. SAF kann die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin über den gesamten Lebenszyklus um bis zu 85 Prozent* reduzieren.

Demonstrationsflüge wie dieser ebnen den Weg für die künftige Standardisierung, Qualifizierung und Einführung von 100-prozentigem SAF-Flugbetrieb, da die Regierungen umfassendere Strategien zur Förderung der Produktion und des Ausbaus von SAF beschliessen. Der A380-Demonstrationsflug unterstreicht die Leistung und Kompatibilität von SAF, die es zu einer sicheren und zuverlässigen Kraftstoffquelle machen, und trägt zu den wachsenden Forschungsarbeiten der Branche bei, die die positiven Auswirkungen von 100 Prozent SAF auf die Leistung von Flugzeugen untersuchen. Derzeit ist die Beimischung von SAF in Triebwerken für kommerzielle Flüge auf 50 Prozent begrenzt. Der A380-Demonstrationsflug von Emirates findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Luftfahrtindustrie, internationale Organisationen und entscheidende Regulierungsbehörden in Dubai zur dritten Konferenz der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO zum Thema Luftfahrt und alternative Kraftstoffe zusammenkommen. Ein festes Team an Mitarbeitern von Airbus, Engine Alliance, Pratt & Whitney, Neste, Virent und ENOC haben an den Tests, technischen Bewertungen und Datenanalysen für diesen Flug gearbeitet.

Emirates Airbus A380 Flug mit nachhaltigem Treibstoff SAF (Foto: Emirates)

Das bei dem Flug verwendete 100-prozentige Drop-in-SAF enthält erneuerbare Aromaten und ähnelt den Eigenschaften von herkömmlichem Kerosin. Dies ist das erste Mal, dass Drop-in-SAF in einem A380-Jet verwendet wird, wobei eine vollständige Kompatibilität mit den bestehenden Systemen des Flugzeugs erwartet wird. Auf dem Flug wurden vier Tonnen SAF mitgeführt, die sich aus HEFA-SPK von Neste (hydroverarbeitete Ester und Fettsäuren, synthetisches paraffinisches Kerosin) und HDO-SAK von Virent (hydrodesoxygeniertes synthetisches aromatisches Kerosin) zusammensetzen. ENOC half bei der Beschaffung des reinen SAF, das aus HEFA-SPK besteht, und mischte es im Vorfeld der Demonstration in seiner Anlage am Dubai International Airport mit nachhaltigem Flugkerosin (SAK). Das 100-prozentige SAF wurde in einem GP7200-Triebwerk von Engine Alliance verwendet, während die anderen drei Triebwerke mit herkömmlichem Kerosin betrieben wurden. Das PW980-Hilfstriebwerk von Pratt & Whitney Canada lief ebenfalls mit 100 Prozent SAF.

In der vergangenen Woche wurden robuste Triebwerkstests für ein A380-Triebwerk vom Typ Engine Alliance GP7200 mit 100 Prozent SAF durchgeführt, um die Fähigkeit des Triebwerks zu validieren, mit dem speziell gemischten 100-prozentigen Drop-in-SAF zu laufen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird oder Änderungen erforderlich sind. Die Triebwerkstests am Boden fanden im hochmodernen Emirates Engineering Centre in Dubai statt.

Adel Al Redha, Emirates Chief Operating Officer: "Emirates ist die weltweit erste Passagier-Airline, die eine A380 mit 100 Prozent Drop-in SAF an einem der vier GP7200-Triebwerke von Engine Alliance betreibt. Dies ist ein weiterer stolzer Moment für Emirates und unsere Partner, da wir mit der Erforschung und Erprobung höherer SAF-Konzentrationen den Worten Taten folgen lassen, um schliesslich zu einer branchenweiten Einführung von eines 100-prozentigenm SAF-Flugbetriebes zu gelangen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Validierung des SAF-Einsatzes in einem A380-Triebwerk, und einem Grossraumflugzeug mit vier Triebwerken. Die wachsende weltweite Nachfrage nach emissionsärmeren Kerosin-Alternativen ist vorhanden. Die Arbeit der Hersteller und Zulieferer an der Kommerzialisierung und Verfügbarkeit von SAF wird in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung sein, um Emirates und die gesamte Branche auf dem Weg zu geringeren Kohlenstoffemissionen voranzubringen."

Julie Kitcher, Executive Vice President Communications and Corporate Affairs, Airbus: "Es ist ein symbolträchtiger Moment, dass Emirates eine A380, das grösste Verkehrsflugzeug der Welt, mit einem zu 100 Prozent mit nachhaltigen Flugkraftstoffen betrieben Triebwerk fliegt. Diese Kraftstoffe sind aktuell der wirksamste Weg, um CO2-Emissionen der Luftfahrtindustrie zu reduzieren, und sie werden von den weltweit führenden Fluggesellschaften zunehmend unterstützt. SAF ist von entscheidender Bedeutung für die Erreichung des Ziels der Branche, die Emissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren, benötigt aber die Unterstützung der gesamten Branche. Bei Airbus arbeiten wir daran, alle unsere Flugzeuge bis 2030 zu 100 Prozent SAF-fähig zu machen. Wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, um den globalen SAF-Markt in den kommenden Jahren zu vergrössern. Airbus hat sich zum Ziel gesetzt, als Unternehmen Pionierarbeit für eine nachhaltige Luft- und Raumfahrt für eine sichere und geeinte Welt zu leisten. Durch unsere Partnerschaft mit Emirates verbinden wir unsere Ambitionen mit Taten."

"Engine Alliance und Emirates verbindet eine enge Beziehung, die 15 Jahre zurückreicht, seit die A380 in Dienst gestellt wurde. Wir sind stolz darauf, den jüngsten SAF-Demonstrationsflug von Emirates anzutreiben und engagieren uns mit der Branche für eine nachhaltigere Luftfahrt", so Amy Johnston, President Engine Alliance, einem 50/50-Gemeinschaftsunternehmen von GE Aerospace und Pratt & Whitney.

"Innovation und Zusammenarbeit, wie bei diesem 100-prozentigen SAF-Demonstrationsflug, sind der Schlüssel zum Erreichen von Net-Zero-Emissionen bis 2050. GE Aerospace beglückwünscht Emirates zu dieser bedeutenden Leistung, und wir sind stolz darauf, die Bemühungen der Branche um eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen", sagt Aziz Koleilat, GE Aerospace Vice President of Global Sales and Marketing für den Nahen Osten, Osteuropa und die Türkei. "Alle Triebwerke von GE Aerospace und Engine Alliance können heute mit zugelassenen SAF-Mischungen betrieben werden. Durch umfangreiche Forschung und Tests trägt GE Aerospace dazu bei, die Zulassung und Einführung von 100-Prozent-SAF in der Luftfahrtbranche voranzutreiben".

"Wir setzen uns dafür ein, dass alle Triebwerke und APUs von Pratt & Whitney mit den aktuellen und zukünftigen SAF-Spezifikationen kompatibel sind, und zwar bis zu 100 Prozent", so Graham Webb, Chief Sustainability Officer bei Pratt & Whitney. "Der A380-Flug von Emirates wird die Entwicklung zukünftiger 100-Prozent-SAF-Standards vorantreiben und zur Maximierung der potenziellen Emissionsreduzierung über den gesamten Lebenszyklus aller in den kommenden Jahrzehnten fliegenden Verkehrsflugzeuge beitragen."

Jonathan Wood, Neste Vice President Commercial Management and Business Development, Renewable Aviation: "Nachhaltiger Flugkraftstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Emissionen im Luftverkehr. Um das Dekarbonisierungspotenzial voll auszuschöpfen, müssen wir jedoch eine 100-prozentige Verwendung von SAF ermöglichen. Testflüge wie dieser A380-Flug von Emirates mit SAF von Neste sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur 100-prozentigen SAF-Zertifizierung, und wir begrüssen die Bemühungen von Emirates, den Weg zu ebnen. Neste arbeitet eng mit Partnern zusammen, um die Verfügbarkeit und den Einsatz von SAF zu beschleunigen, und wir freuen uns darauf, die Versorgung mit SAF auch in Dubai auszubauen."

Dave Kettner, President und General Counsel, Virent: "Virent gratuliert Emirates zu einem weiteren erfolgreichen Demonstrationsflug mit 100 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff, der das sauberer verbrennende BioForm® SAK von Virent enthält. Mit unserer pflanzenbasierten Kraftstofftechnologie hat dieser Testflug gezeigt, dass 100 Prozent erneuerbarer Kraftstoff die aktuellen Spezifikationen erfüllen und in den Triebwerken der heutigen Verkehrsflugzeuge einwandfrei funktionieren kann. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich ein Konsortium von Unternehmen wie diese Gruppe zusammenfindet, um nachhaltigen Flugkraftstoff in die breite Anwendung zu bringen. Virent wird weiterhin mit zukunftsorientierten Unternehmen zusammenarbeiten, und durch diese Zusammenarbeit können wir die Emissionen weiter reduzieren und eine treibstoffeffizientere Luftfahrtindustrie vorantreiben."

Seine Exzellenz Saif Humaid al Falasi, Group CEO, ENOC: "Wir bei ENOC wissen, wie wichtig es ist, mit strategischen Partnern und Branchenexperten zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltigere Zukunft für alle zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir zur Betankung des ersten Demonstrationsflugs von Emirates mit 100 Prozent nachhaltigem Flugbenzin auf einem Airbus A380 beigetragen haben, was uns der Dekarbonisierung des Luftfahrtsektors in den VAE und seiner Transformation zu einem regionalen Hub für kohlenstoffarme Flugkraftstoffe einen Schritt näher bringt. Wir sind weiterhin entschlossen, die Bemühungen der VAE im Luftfahrtsektor zu unterstützen, um ein anhaltendes nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

Anfang dieses Jahres absolvierte Emirates mit einer GE90-angetriebenen Boeing 777-300ER erfolgreich den ersten Demonstrationsflug in der Region, der zu 100 Prozent mit SAF betrieben wurde. Im vergangenen Monat starteten erste Emirates-Flüge, die mit SAF von Shell Aviation betrieben wurden, vom Dubai International Airport. Shell lieferte 315.000 Gallonen SAF-Gemisch zur Verwendung am Drehkreuz in Dubai. Emirates erweiterte kürzlich seine Partnerschaft mit Neste und wird 2024 und 2025 über drei Millionen Gallonen SAF-Gemisch für Flüge ab den Airports Amsterdam-Schiphol und Singapur-Changi beziehen. Emirates nimmt aktuell SAF in Norwegen und Frankreich auf, und sucht weiterhin nach Möglichkeiten, SAF an verschiedenen Flughäfen zu verwenden, sobald das Angebot verfügbar ist. Emirates nimmt an einer Reihe von Arbeitsgruppen der Branche und der VAE-Regierung teil und engagiert sich für die Steigerung der Produktion und Lieferung von SAF. Im vergangenen Jahr trug die Airline gemeinsam mit der GCAA der VAE zur Entwicklung der Power-to-Liquid-Treibstoff-Roadmap der VAE bei, die vom Ministerium für Energie und Infrastruktur und dem Weltwirtschaftsforum vorangetrieben wurde. Emirates beteiligte sich aktiv an der nationalen Roadmap für nachhaltige Flugkraftstoffe der VAE, die im Januar 2023 vom Ministerium für Energie und Infrastruktur und der GCAA vorgestellt wurde.

*Berechnet mit etablierten Ökobilanz-Methoden wie der CORSIA-Methode.

Emirates