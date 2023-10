Emirates bezieht SAF Fuel bei Shell

Emirates Airline Airbus A380 mit neuer Lackierung (Foto: Emirates Airline)

Emirates und Shell Aviation unterzeichnen Vereinbarung über die Versorgung mit Sustainable Aviation Fuel (SAF) am Drehkreuz Dubai.

Emirates hat am 4. Oktober 2023 eine Vereinbarung mit Shell Aviation über die Lieferung von über 300.000 Gallonen Sustainable Aviation Fuel (SAF) zur Verwendung am internationalen Drehkreuz der Fluggesellschaft in Dubai (DXB) bekannt gegeben. Die erste SAF-Lieferung im Rahmen der Vereinbarung wird voraussichtlich noch vor Ende des Jahres erfolgen. Damit wird zum ersten Mal SAF über das Betankungssystem des DXB-Flughafens geliefert.

Die Vereinbarung ist der jüngste Schritt, den Emirates im Rahmen seiner Umweltstrategie unternimmt. Die Strategie konzentriert sich auf drei Bereiche: Emissionsreduzierung, verantwortungsbewusster Konsum sowie Erhaltung und Schutz von Wildtieren und deren Lebensräumen.

Als Teil der Vereinbarung wird Emirates die Lieferung von SAF und deren Nutzungsdaten über Avelia verfolgen, eine der weltweit ersten Blockchain-basierten SAF-Lösungen. Avelia wird von Shell Aviation und Accenture betrieben, mit Unterstützung von Energy Web und American Express Global Business Travel. Über Avelia wird Emirates das physische SAF und die damit verbundenen Umweltattribute erwerben, um zur Dekarbonisierung ihrer Scope-1-Emissionen beizutragen, während die mit der gleichen physischen SAF verbundenen Scope-3-Umweltattribute von Shell Corporate Travel erworben werden, um zur Dekarbonisierung ihrer damit verbundenen Geschäftsreisen beizutragen. Der Einsatz von Avelia zeigt auf, wie Fluggesellschaften und Unternehmen gemeinschaftlich durch Buchungs- und Forderungslösungen von den Umweltvorteilen von SAF profitieren können.

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates: "Wir sind stolz darauf, mit Shell zusammenzuarbeiten, um Emirates in Dubai zum ersten Mal mit SAF zu versorgen und die Avelia-Plattform zu nutzen, die Geschäftsreisenden die Flexibilität bietet, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und ihren ökologischen Fussabdruck auf Reisen zu reduzieren. Wir hoffen, dass sich diese Zusammenarbeit weiterentwickelt, um in Zukunft eine kontinuierliche Versorgung mit SAF an unserem Drehkreuz zu gewährleisten, da es derzeit keine Produktionsanlagen für SAF in den VAE gibt. Der Luftverkehr spielt eine wichtige Rolle in Dubai und für die Wirtschaft der VAE im Allgemeinen, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Organisationen und Regierungsstellen. Gemeinsam möchten wir nach praktikablen Lösungen suchen, um mehr SAF, einen Kraftstoff, der derzeit nur in sehr begrenztem Umfang verfügbar ist, in die Lieferkette für Flugkraftstoff einzuführen und die Bemühungen von Emirates um eine Verringerung der Emissionen in unserem gesamten Betrieb zu unterstützen."

Chu Yong-Yi, Vizepräsident von Shell Corporate Travel: "Emirates und Shell haben eine langjährige Geschäftsbeziehung. Es ist fantastisch, darauf aufzubauen und nun gemeinsam an der Dekarbonisierung zu arbeiten. Diese Vereinbarung ist ein Schritt nach vorne für die Luftfahrtindustrie in den VAE. Die erstmalige Lieferung von SAF am DXB ist ein wichtiger Meilenstein und ein perfektes Beispiel dafür, wie die verschiedenen Teile der Wertschöpfungskette in der Luftfahrt eine Rolle beim Erzielen von Fortschritten rund um das Thema SAF spielen können. Wir hoffen, dass dies als Sprungbrett für weitere SAF-Massnahmen in der gesamten Luftfahrtindustrie in den VAE und der Region dienen kann, um einen weiteren Schritt auf unserem Weg zu Netto-Null-Emissionen zu machen."

Als sicherer und vollständig zertifizierter Drop-in-Kraftstoff, der mit der bestehenden Flugzeugflotte und Flughafeninfrastruktur kompatibel ist, kann SAF mit konventionellem Düsenkraftstoff in einem Verhältnis von bis zu 50 Prozent gemischt werden, wodurch ein Flugkraftstoff entsteht, der über den gesamten Lebenszyklus deutlich weniger Kohlenstoffemissionen aufweist. In reiner Form kann SAF die Lebenszyklusemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Düsenkraftstoff um bis zu 80 Prozent reduzieren.

Anfang dieses Jahres absolvierte Emirates erfolgreich den ersten zu 100 Prozent SAF-betriebenen Demonstrationsflug in der Region. Der erste Flug der Airline, der mit SAF (gemischt mit Kerosin) durchgeführt wurde, fand 2017 mit einer Boeing 777 von Chicago aus statt. Die Fluggesellschaft hat SAF auch bereits für Flüge ab Stockholm verwendet und führt derzeit Flüge ab Paris, Lyon und Oslo mit SAF-Mischung durch.*

Emirates nimmt an einer Reihe von Arbeitsgruppen der Industrie und der Regierung der VAE teil und engagiert sich laufend bei den Interessengruppen, um die Produktion und das Angebot von SAF zu steigern. Im vergangenen Jahr trug die Fluggesellschaft gemeinsam mit der GCAA der VAE zur Entwicklung der Power-to-Liquid (PtL)-Kraftstoff-Roadmap der VAE bei, die vom Ministerium für Energie und Infrastruktur der VAE und dem Weltwirtschaftsforum vorangetrieben wurde. Zudem beteiligte sich Emirates aktiv an der nationalen Roadmap für nachhaltige Flugkraftstoffe der VAE, die im Januar 2023 vom Ministerium für Energie und Infrastruktur und der GCAA vorgestellt wurde.

* Die tatsächlich geschätzte Kohlenstoffreduzierung für SAF wird je nach Produktionsweg variieren; eine Reduzierung um 80 % ist die Obergrenze dessen, was heute kommerziell verfügbar ist; IATA, Developing Sustainable Aviation Fuel (SAF)

